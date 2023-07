Stand: 06.07.2023 06:20 Uhr Heiligendamm: Grand Hotel vor 20 Jahren eröffnet

Das Grand Hotel Heiligedamm feiert sein 20. Jubiläum. Am Nachmittag beginnt die Festveranstaltung. Das Grand Hotel Heiligendamm wurde durch den G8-Gipfel 2007 weltweit bekannt. Die Hoffnung, dadurch auch die Gästezahlen zu steigern, erfüllte sich nicht. 2012 meldete das Haus Insolvenz an. Seit 2013 wird es in Eigenregie vom Wirtschaftsprüfer und Steuerexperten Paul Morzynski geführt. Im vergangenen Jahr kamen 50.000 Gäste. Tendenz steigend. Das Haus gehört zu den Leading Hotels of the World und wurde gerade in die Top 10 der besten Wellness-Hotels Deutschlands gewählt.

