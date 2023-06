Stand: 27.06.2023 17:18 Uhr Usedom: Vorsicht vor falschen Kurkartenkontrolleuren

Die Polizei warnt vor falschen Kurkartenkontrolleuren auf der Insel Usedom. In den vergangenen Tagen sollen falsche Kontrolleure mehrfach Passanten in Zinnowitz nach ihren Kurkarten gefragt und Strafzahlungen in Höhe von bis zu acht Euro gefordert haben. Laut Polizei waren die Tatverdächtigen ganz normal gekleidet und sollen hauptsächlich vor allem abends auf der Promenade und im Bereich des Baltic Hotels unterwegs gewesen sein. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Betrugs aufgenommen und bittet um Hinweise.

