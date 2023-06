Stand: 25.06.2023 06:00 Uhr Minister Backhaus sieht Versorgung der Tierbestände im Winter gefährdet

Wegen der Trockenheit sieht Mecklenburg-Vorpommerns Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) die Futterversorung im Land in Gefahr. Noch sei genug Futter für die Tierbestände da, so Backhaus. Aber die Versorgung mit Heu im Winter sei gefährdet. Wenn sich die Lage nicht verbessert, will das Land ab 1. August Brachflächen zur zusätzlichen Futtergewinnung freigeben.

