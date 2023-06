Stand: 21.06.2023 11:45 Uhr Ludwigslust: Psychisch auffälliger Mann in Polizeigewahrsam

In Ludwigslust soll ein psychisch auffälliger Mann Frauen auf offener Straße bedrängt und unsittlich berührt haben. Zudem soll der Mann in der Vergangenheit mehrfach Kinder angesprochen haben. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 24-jährigen Syrer, der sich seit einem Vorfall am Mittwochmorgen im Polizeigewahrsam befindet. Gegen ihn ist Anzeige wegen sexueller Belästigung erstattet worden. Gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft prüft die Polizei jetzt das weitere Vorgehen. Bis zur abschließenden Entscheidung verbleibt der 24-Jährige im Polizeigewahrsam, hieß es.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 21.06.2023 | 12:00 Uhr