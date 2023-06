Stand: 19.06.2023 12:44 Uhr Demmin: Krankenhaus in der kommenden Nacht rot angestrahlt

Das Kreiskrankenhaus Demmin soll in der kommenden Nacht rot angestrahlt werden. Damit beteiligt sich die Einrichtung an einem bundesweiten Aktionstag "Alarmstufe Rot – Krankenhäuser in Not", heißt es aus der Klinik. Hintergrund seien inflationsbedingte Kostensteigerungen und eine fehlende Refinanzierung, so Geschäftsführer Kai Firneisen. Versprochene Hilfsleistungen blieben aus und zugleich führe die geplante Krankenhausreform zu großer Verunsicherung. Unterdessen hat sich das Kreiskrankenhaus mit der Gewerkschaft ver.di in den Tarifverhandlungen auf eine Inflationsausgleichsprämie von 3.000 Euro und eine Entgelderhöhung von 200 Euro plus 5,5 Prozent ab März 2023 geeinigt. Auszubildende erhalten eine Prämie von 1500 Euro, sowie eine Erhöhung um 150 Euro.

