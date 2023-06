Stand: 17.06.2023 14:31 Uhr Boizenburg: Frau von Auto angefahren und schwer verletzt

In Boizenburg ist am Sonnabendmorgen eine Frau von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Die 33-Jährige hatte eine Straße überquert und ist dabei nach Angaben der Polizei vermutlich von einem 66-Jährigen Autofahrer übersehen worden, der mit seinem Wagen links abbiegen wollte. Durch den Zusammenstoß erlitt die Fußgängerin unter anderem Verletzungen am Kopf. Sie kam in ein Krankenhaus.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 17.06.2023 | 15:00 Uhr