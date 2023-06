Stand: 16.06.2023 12:00 Uhr B104: Unfall mit zwei Tiefladern

Auf der Bundesstraße 104 in der Nähe von Güstrow gab es am Vormittag einen Unfall mit zwei Tiefladern. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 38-jähriger deutscher Fahrer auf der B104 auf Höhe der Autobahnbrücke in Richtung Güstrow unterwegs. Von der A19 kam ein 47-jähriger polnische Fahrer eines weiteren Tiefladers und nahm dem anderen Lkw die Vorfahrt. Beide Laster wurden schwer beschädigt. Ein Fahrer wurden leicht verletzt. Die B104 zwischen Klueß und Vietgest ist voll gesperrt, der Verkehr wird umgeleitet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 16.06.2023 | 12:00 Uhr