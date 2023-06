Stand: 15.06.2023 17:49 Uhr Lohmen: Autofahrer stirbt nach Kollision mit Landmaschine

Nahe Lohmen (Landkreis Rostock) ist am Donnerstagnachmittag ein Autofahrer bei einer Kollision mit einer Landmaschine gestorben. Nach Angaben der Polizei war der 80-Jährige auf der L17 unterwegs, als ein ihm entgegenkommender Traktor, der eine Landmaschine zog, nach rechts abbog. Dabei scherte der Anhänger so weit aus, dass er auf die Gegenfahrbahn ragte, wo der 80-Jähige nicht mehr rechtzeitig ausweichen konnte und in die Landmaschine fuhr. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Der 24-jährige Fahrer der Landmaschine erlitt einen Schock. Der Bereich auf der L17 wurde für die Dauer der Ermittlungen gesperrt.

