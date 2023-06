Stand: 14.06.2023 07:00 Uhr Göldenitz: Moorbrand weiter eingedämmt

Gut acht Tage nach dem Ausbruch des Feuers im Wald- und Moorgebiet bei Göldenitz südlich von Rostock ist der Brand unter Kontrolle, so der Kreisbrandmeister, Mayk Tessin, gegenüber NDR 1 Radio MV. Der Brandradius konnte in der Nacht auf knapp fünf Hektar eingedämmt werden. Tagsüber bleiben demnach insgesamt 35 Rettungskräfte vor Ort. Heute sollen auch die letzten Kreisregner abgebaut und bei Bedarf an die im Landkreis Ludwigslust-Parchim im Einsatz befindlichen Feuerwehren abgegeben werden, so Tessin.

