Stand: 10.06.2023 17:15 Uhr Rostock-Warnemünde: Neues Schiff der Bundespolizei getauft

Mit einem Festakt ist in Warnemünde ein neues Einsatzschiff der Bundespolizei in Betrieb genommen worden. Das 86 Meter lange Schiff wurde auf den Namen „Neustadt“ getauft, gesegnet und in Dienst gestellt. Das teilte das Bundespolizeipräsidium in Potsdam mit. Der gesamte maritime Raum sei verwundbarer geworden, das gelte aufgrund der geografischen Lage insbesondere für die Ostsee, sagte Taufpatin und Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD). Die „Neustadt“ gehört zu vier modernen Einsatzschiffen der Bundespolizei, auf denen Hubschrauber landen und starten können.

