Stand: 08.06.2023 08:45 Uhr Waren: 80-Jährige stirbt bei Schwimmen in der Fesineck

In Waren ist eine Frau beim Baden in der Fesineck ums Leben gekommen. Eine Spaziergängerin hatte die 80-Jährige leblos im Wasser treibend entdeckt und die Polizei alarmiert. Einsatzkräfte zogen die Frau ans Ufer. Dort konnte der Notarzt aber nur noch den Tod feststellen. Die Ermittlungen zur genauen Todesursache dauern an.

