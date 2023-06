Stand: 05.06.2023 17:52 Uhr Demmin: Fahrer verwechselt Pedale und landet in Peene

Am Montag hat ein Autofahrer in Demmin (Mecklenburgische Seenplatte) Gas- und Bremspedal verwechselt. Sein Wagen fuhr in die Peene und blieb unweit eines Einkaufsmarktes im flachen Wasser stecken. Der 71 Jahre alte Fahrer konnte sich selbst befreien. Ein Atemalkoholtest der Polizei ergab mehr als 1,3 Promille. Das Fahrzeug musste mit technischer Unterstützung aus dem Fluss geborgen werden.

