Stand: 30.05.2023 19:10 Uhr Wismar: Staubexplosion in Holzverarbeitungswerk

Im Holzverarbeitungswerk Egger in Wismar hat es am frühen Dienstagabend eine Staubexplosion gegeben. Sie ereignete sich in dem Produktionsbereich, in dem OSB-Platten hergestellt werden. Das bestätigte der Geschäftsführer des Egger Werkes. Nach Angaben des Werkes hat es zwei Leichtverletzte gegeben, eine Person muss im Krankenhaus behandelt werden. Die Feuerwehr spricht von vier Verletzten. Der betroffene Produktionsbereich wird derzeit belüftet, um weitere Explosionen zu verhindern. Bei den Löscharbeiten kam es zu einer moderaten Rauchentwicklung. Für die Umgebung bestand keine Gefahr, hieß es.

