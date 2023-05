Stand: 28.05.2023 08:38 Uhr Untergöhren: Scheunenbrand mit 100.000 Euro Sachschaden

In der Nacht zu Sonntag ist eine Scheune in Brand geraten. 57 Einsatzkräfte der Feuerwehr sind vor Ort gewesen. Die Löscharbeiten dauerten etwa drei Stunden. Der Brand ist unter Kontrolle gebracht und das Übergreifen auf das in circa 20 Meter entfernte Wohnhaus verhindert worden. In der Scheune befanden sich unter anderem ein Traktor, Fahrräder, zwei Motorräder und mehrere Elektrowerkzeuge. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 100.000 Euro. Personen sind nicht verletzt worden. Die Polizei ermittelt wegen Verdachtes auf Brandstiftung.

