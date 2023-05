Stand: 25.05.2023 15:47 Uhr Torgelow: "Abwaschen wie im Mittelalter" verursacht Flussverschmutzung

Ein Mitglied eines Vereinsdorfes in Torgelow hat am Donnerstag einen Großeinsatz der Wasserschutzbehörden ausgelöst. Nachdem er "nach mittelalterlicher Art" in einer Riesenpfannne gekocht hatte, wusch er diese offenbar ebenfalls "auf historische Art" im Fluss ab. Die Wasserschutzbehörden stellten anschließend eine etwa einen Kilometer lange, ölhaltige Verunreinigung der Uecker fest und ermittelt nun wegen des Verdachts der Verunreinigung. Ob dem Mann eine Strafe droht, ist noch unklar. Voraussetzung dafür den Experten zufolge eine "nachhaltige Verunreinigung". Über ein mögliches Verfahren muss die Staatsanwaltschaft entscheiden.