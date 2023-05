Stand: 25.05.2023 05:45 Uhr Innenminister und Landrat zu Gast in Taiwan

Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Christian Pegel und Ludwigslust-Parchims Landrat Sternberg (beide SPD) reisen nach Taiwan. Im Mittelpunkt der Reise steht das Thema Digitalisierung. Sechs Tage lang sind Pegel, Sternberg und eine kleine Delegation aus Ludwigslust-Parchim zu Besuch in der Partnerregion Yunlin. Pegel erhofft sich von der Reise laut einer Sprecherin einen umfassenden Blick auf den Digitalisierungsprozess in Taiwan. Durch die dortigen Ballungsgebiete und den ländlichen Raum gebe es ähnliche Herausforderungen wie in Mecklenburg-Vorpommern. Kritik an der Reise kommt aus der chinesischen Botschaft in Berlin. Ein Sprecher sagte, China lehne offizielle Kontakte Deutschlands - auch der Bundesländer - mit Taiwan entschieden ab. Ähnlich hatte die Botschaft in den vergangenen Monaten auch bei Delegationsreisen des Bundes reagiert. China erkennt Taiwan nicht als eigenständigen Staat an.

