Stand: 25.05.2023 05:10 Uhr Schwerin: Zwölfjährige bei Brand schwer verletzt

Ein zwölfjähriges Mädchen ist bei einem Brand in einer Wohnung in Schwerin schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge habe das Kind am Mittwochabend eine brennende Pfanne mit Wasser löschen wollen, teilte die Polizei mit. Demnach wurde das Mädchen dabei so schwer verletzt, dass sie in eine Spezialklinik nach Lübeck gebracht wurde.

