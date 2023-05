Stand: 15.05.2023 06:27 Uhr Schwerin: Tod nach Streit auf Weihnachtsmarkt - Prozessbeginn

Am Schweriner Landgericht beginnt am Vormittag der Prozess gegen einen 44-Jährigen aus Schwerin. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, Anfang Dezember vergangenen Jahres seine Lebensgefährtin erstochen zu haben. Beide sollen zuvor auf dem Weihnachtsmarkt in Rostock in einen heftigen Streit geraten sein. Später am Abend habe der Mann in der gemeinsamen Wohnung im Schweriner Stadtteil Großer Dreesch seine 42-jährige Verlobte heftig geschlagen. Als sie bereits am Boden lag, habe er noch mit einem langen Küchenmesser auf sie eingestochen. Die Frau wurde tödlich verletzt. Bei Verurteilung drohen dem Mann mehrere Jahre Haft.

