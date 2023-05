Stand: 06.05.2023 07:00 Uhr Rostock: Seawolves verlieren in Ulm und verpassen Playoffs

Die Erstliga-Basketballer der Rostock Seawolves haben am Freitagabend ihr letztes Auswärtsspiel der Saison in Ulm mit 86:116 verloren. Damit haben die Rostocker keine Chance mehr in die Playoffs einzuziehen. Sie sind jetzt Tabellenzehnter und erwartet am Sonntag zum letzten Saisonspiel in der ausverkauften Stadthalle Ludwigsburg.

