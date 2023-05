Stand: 04.05.2023 05:30 Uhr Alt Zachun: Autos und Schuppen bei Brand beschädigt

Am Mittwochabend geriet aus bisher ungeklärter Ursache ein Auto in Alt Zachun (Landkreis Ludwigslust-Parchim) in Brand. Der Wagen stand auf einem privaten Grundstück. Durch das Feuer wurde ein weiteres Auto stark beschädigt. Auch ein angrenzender Schuppen brannte zum Teil ab. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr blieb das Wohnhaus unbeschädigt. Die Bewohner kamen mit einem Schock ins Krankenhaus.

