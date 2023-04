Stand: 29.04.2023 06:30 Uhr Heringsdorf: Flughafen startet in die Saison

Der Flughafen Heringsdorf startet in die Linienflugsaison. In diesem Jahr gibt es vier Verbindungen von und nach Usedom. Ziele sind in diesem Jahr Luxemburg, Frankfurt am Main, Kassel und zum ersten Mal auch Mannheim. Im vergangenen Jahr verzeichnete der Flughafen Heringsdorf knapp 14.000 Passagiere. Die erste Maschine der Saison kommt aus Luxemburg und wird am Samstagnachmittag erwartet.

