Dassow: Jugendliche mit Baseballschlägern angegriffen - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Schlägerei am späten Samstagabend in Dassow (Landkreis Nordwestmecklenburg). Nach ersten Ermittlungen hatten bis zu 20 Personen mehrere Jugendliche auf einem Fußballplatz mit Baseballschlägern angegriffen. Ein Verdächtiger griff Polizisten an. Nach Angaben der Polizei wurden drei Personen verletzt. Einer kam mit einem Nasenbeinbruch ins Krankenhaus. Bisher konnten 10 Angreifer ermittelt werden.

