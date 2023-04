Stand: 17.04.2023 05:00 Uhr Wismar: Verkehrseinschränkungen an der Hochbrücke

An der Hochbrücke in Wismar kann es von heute an zu Verkehrsbehinderungen kommen. Grund dafür sind Baugrunduntersuchungen für den geplanten Ersatzbau der maroden Brücke. Bis vorraussichtlich Ende September kann es immer wieder zu Einschränkungen kommen. Wenige Meter südlich der bestehenden alten Brücke soll vorraussichtlich ab dem Jahr 2025 eine Neue entstehen. Dafür muss jetzt untersucht werden, wie tragfähig der Boden dort ist und wie viel Wasser sich darin befindet. Die Arbeiten dafür beginnen im Mühlenteich, über den die neue Brücke führen wird.

