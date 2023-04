Gülzow: Landesforschungsanstalt neue Station für DWD

Die Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern ist ab sofort ein Standort des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Die neue Station liefert Daten, mit denen unter anderem die Wettervorhersagen für den Norden genauer werden können. Wetteraufzeichnungen haben in der Gemeinde Gülzow-Prüzen im Landkreis Rostock Tradition. Schon seit knapp 80 Jahren sammelt die Landesforschungsanstalt dort Witterungsdaten. Eine automatische Station liefert sie jetzt auch an den Deutschen Wetterdienst. Insgesamt gibt es damit 24 Stationen in Mecklenburg-Vorpommern, bundesweit sind es 83.