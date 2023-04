Stand: 03.04.2023 05:40 Uhr Rostock: Betrunkene Autofahrerin mit Baby im Auto gestoppt

Die Polizei hat am Sonntagnachmittag eine angetrunkene Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen. Ihre Fahrweise sowie Unfallspuren am Wagen und das fehlende Kennzeichen waren einem anderen Autofahrer auf der A20 Höhe Kreuz Rostock aufgefallen. Er rief die Polizei, diese stoppte die Autofahrerin dann in Rostock-Evershagen.Ein Atemalkoholtest ergab mehr als 1,5 Promille. Auf dem Beifahrersitz befand sich in einer Babyschale zudem der neun Monate alte Säugling der Fahrerin. Der Führerschein wurde sichergestellt und gegen die Frau wird jetzt ermittelt. Der Säugling wurde an den Vater übergeben und das Jugendamt informiert.

