Stand: 02.04.2023 14:49 Uhr Greifswald: Uniklinik nimmt Frühchen aus der Ukraine auf

Die Greifswalder Unimedizin hat zwei Frühchen aufgenommen, deren intensivmedizinische Versorgung in der Ukraine nicht gewährleistet erschien. Die Zwillinge Eva und Angelina kamen mehrere Wochen zu früh zur Welt. Am Sonnabend wurden sie durch die Hilfsorganisation Paramedic Brandenburg aus Lwiw nach Greifswald gebracht. Der Transport per Flugzeug und Krankenwagen dauerte 16 Stunden. Die Greifswalder Ärztinnen und Ärzte wollen alles tun, damit die Kleinen zusammen mit ihrer Mutter so schnell wie möglich nach Hause zurückkehren können.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 02.04.2023 | 14:00 Uhr