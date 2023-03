Stand: 31.03.2023 19:50 Uhr Rostock: 250 Gäste beim Jahresempfang der Universität

In Rostock treffen sich rund 250 Vertreter aus Wissenschaft und Wirtschaft zum traditionellen Akademischen Jahresempfang der Universität. Diesmal unter der Überschrift "Rostock im Wandel für die Zukunft". Zum letzten Mal begrüßte in diesem Jahr der scheidende Rektor Wolfgang Schareck die Gäste aus Forschungsinstituten der Region und Partner aus Unternehmen aus dem ganzen Land. In seinem Grußwort betonte er, dass ihm in seiner Amtszeit besonders wichtig war, die Universität mit Wissenschaftsinstitutionen, Hochschulen und internationalen Partnern übergreifend zu vernetzen. Scharecks Nachfolgerin, Elizabeth Prommer, übernimmt das Amt der Rektorin Mitte April. Sie ist Teil einer Podiumsrunde, die überwiegend aus Frauen in Top-Positionen besteht.

