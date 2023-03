Stand: 29.03.2023 12:44 Uhr Pomellen: Zwei Haftbefehle - 25-Jähriger festgenommen

Ein 25-jähriger Mann aus Polen muss ab sofort eine Haftstrafe in Neustrelitz absitzen. Er war am Dienstagabend bei einer Verkehrskontrolle an der Grenze in Pomellen festgenommen worden. Gegen ihn lagen zwei Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Berlin vor. Er hatte Geldstrafen in Höhe von rund 6.000 Euro nicht bezahlt. Nun muss er eine Ersatzfreiheitsstrafe von 380 Tagen absitzen.

