Stand: 25.03.2023 06:45 Uhr Rostocker Seawolves spielen am Abend gegen Würzburg

Die Rostock Seawolves sind derzeit Tabellenzehnter und empfangen am Abend die direkt vor ihn stehenden Würzburger. Nach den Siegen gegen Crailsheim und in Bamberg ist die Stimmung gut und mit knapp 4.000 Fans im Rücken hoffen die Rostocker, den nächsten Heimsieg erringen zu können. Damit hätten die Seawolves mit dem Abstiegskampf vermutlich nichts mehr zu tun und könnten sogar die Play-Offs ins Visier nehmen. Personell sieht es aber nicht optimal aus. Viele Spieler der Seawolves sind derzeit angeschlagen und konnten nur eingeschränkt trainieren. Dabei bräuchte Trainer Christian Held einen vollen Kader, um Würzburg Paroli zu bieten. Das Hinspiel konnte das Team aus Bayern für sich entscheiden. Spielbeginn in der Rostocker Stadthalle ist um 20.30 Uhr.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 25.03.2023 | 07:00 Uhr