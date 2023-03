Stand: 25.03.2023 07:00 Uhr Ralswieck: Casting für neue Störtebeker-Spielzeit

Die Störtebeker-Festspiele auf der Insel Rügen suchen für die neue Spielsaison Kleindarsteller. Aus diesem Grund gibt es am Nachmittag ein Casting in Ralswiek. Aber nicht nur Kleindarsteller, sonder auch Elektriker, Tischler, Kellner oder Verkäufer werden gesucht. Den Störtebeker-Festspielen, die zu Hochzeiten bis zu 400 Leute beschäftigen, geht es wie vielen anderen Unternehmen im Land. Sie finden kaum Arbeitskräfte, dabei drängt die Zeit. Denn der Termin für das neue Piraten-Abenteuer steht: Vom 24. Juni bis zum 9. September heißt es auf der Open-Air-Bühne am Jasmunder Bodden "Gotland unter Feuer!". Der NDR unterstützt die Störtebeker-Festspiele.

