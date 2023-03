Stand: 20.03.2023 15:45 Uhr Bad Doberan: Kinderpornografisches Material sichergestellt

Ein Mitarbeiter der Wohnungsbaugesellschaft Bad Doberan steht unter Verdacht, kinderpornografisches Material besessen und verbreitet zu haben. Nach einer Durchsuchung in den Büros der Wohnungsbaugesellschaft hat die Staatsanwaltschaft zwei Computer, zwei Handys, ein Tablet und mehrere USB-Sticks sichergestellt. Auch die Wohnung des Verdächtigen sei durchsucht worden, so ein Sprecher. Die Staatsanwaltschaft rechnet damit, dass in etwa drei bis vier Monaten Ermittlungsergebnisse vorliegen.

