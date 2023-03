Stand: 16.03.2023 11:07 Uhr Neubrandenburg: 50.000 Euro bei Betrug mit Kryptowährungen verloren

Das Polizeipräsidium in Neubrandenburg warnt vor einer Betrugsmasche mit Kryptowährungen, also digitalem Geld. Eine Rentnerin aus der Mecklenburgische Seenplatte ist in sozialen Medien auf eine angeblich gewinnorientierte Anlageform hereingefallen und hat laut Polizei 50.000 Euro verloren. Demnach nehmen die Tricks solcher Betrüger mit Kryptowährungen zu. So gebe es schon zehn verschiedene Varianten, darunter gefälschte Webseiten oder Apps, fingierte App-Bewertungen von Prominenten oder sogenannten Influencern.

