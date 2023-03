Stand: 15.03.2023 18:47 Uhr Neubrandenburg: MV-Tag im Juli im Zeichen des Zusammenhalts

Der MV-Tag wird in diesem Jahr unter dem Motto "Zusammenhalt in Stadt und Land - Wir in MV" abgehalten. Nach fünf Jahren Corona-bedingter Pause findet er am ersten Juli-Wochenende in Neubrandenburg statt. Anlass für den Veranstaltungsort sei das 775-jährige Bestehen Neubrandenburgs, so Staatskanzlei-Chef Patrick Dahlemann (SPD). Mit der 14. Auflage solle an den erfolgreichen MV Tag 2018 angeknüpft werden, als knapp 100.000 Gäste nach Rostock kamen. Erstmals wird sich der Kinderkanal von ARD und ZDF auf dem MV-Tag präsentieren. Neu ist auch ein Konzert der MeckProms des Mecklenburgischen Staatstheaters Schwerin. Auch NDR 1 Radio MV und das Nordmagazin werden in Neubrandenburg dabei sein.

