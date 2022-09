Stand: 17.09.2022 13:23 Uhr Rostock: Fährverkehr auf der Warnow ausgeweitet

Der Fährverkehr auf der Rostocker Warnow wird an den Wochenenden ausgeweitet. Zwischen Gehlsdorf und Kabutzenhof ist die Fähre von heute an bis Ende Oktober jeden Sonnabend bis 22 Uhr unterwegs. An Sonn- und Feiertagen kann bis Mitte Dezember zwischen 10 und 18 Uhr die Fähre genutzt werden.

