Stand: 21.01.2024 17:42 Uhr Stralsund: Autodieb nach Verfolgungsfahrt festgenommen

Die Polizei in Stralsund hat nach einer Verfolgungsfahrt einen mutmaßlichen Fahrzeugdieb kurzzeitig festgenommen. Als den Beamten am Sonntagmorgen in Sassnitz auf Rügen ein kürzlich gestohlener Transporter auffiel, flüchtete der 37-jährige Fahrer in Richtung Bergen, so die Polizei. Dabei missachtete er alle Anhaltezeichen und durchbrach eine Straßensperre. Erst durch einen sogenannten Stop-Stick, mit dem die Luft aus den Reifen entweicht, konnte er gestoppt werden. Da der Mann in Verdacht stand, Betäubungsmittel genommen zu haben, erfolgte eine Blutentnahme. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 2.500 Euro.

