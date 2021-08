NDR MV Live: Neustrelitzerin aus der Ukraine droht Abschiebung Stand: 06.08.2021 09:39 Uhr Sie hat einen Job, eine Wohnung ist gut integriert. Seit sechs Jahren ist Olena Dymova heimisch in der Mecklenburgischen Seenplatte und fürchtet dennoch um ihre Zukunft in Deutschland. Am Montag, dem 09. August, läuft ihre Duldung aus. Der Fall ist heute Thema bei NDR MV Live.

von Annette Ewen

Mit ihrer heute 19-jährigen Tochter floh Olena Dymova aus ihrer Heimat, dem Donbass im Osten der Ukraine, wo der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine besonders heftig tobte. In Neustrelitz fand sie eine neue Heimat. Sie arbeitet bei einem Pflegedienst, in einer Branche also, die dringend Arbeitskräfte braucht. Ihre Tochter macht eine Ausbildung zur Köchin. Doch trotz allem droht ihr die Abschiebung. Hier hat sie ein Zuhause, in der Ukraine nicht. Das Haus, in dem sie gelebt hat, ist zerstört. Familie hat sie nicht.

„Selbstständig, zuverlässig und beliebt“

Dymovas Chefin, Andrea Lichterfeld, schätzt ihre Mitarbeiterin sehr. Für sie wäre es ein Verlust, wenn ihre Hilfskraft ginge. „Sie arbeitet selbstständig, ist zuverlässig und beliebt bei unseren Klienten und bei den Kollegen.“ Dymova hätte auch die Möglichkeit bei dem Pflegedienst eine Ausbildung als Altenpflegerin zu machen. Weil die Anspannung und die Angst so groß sind, ist sie im Moment krankgeschrieben.

Ukraine ist sicheres Herkunftsland

Damit dass die Ukraine kein EU-Mitglied ist und laut Bundesregierung als sicheres Herkunftsland gilt, wird die geplante Abschiebung begründet. Das bedeutet, Dymova wird seit Jahren nur geduldet und hat keine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung. Das Bundesamt für Migration entscheidet über den Aufenthaltsstatus. Die Ausländerbehörde des Kreises ist dann die ausführende Gewalt. Stichtag ist Montag, der 09. August. Dann läuft die Duldung von Dymova aus und sie erfährt, wie und ob es für sie in Deutschland weitergeht. Die Aussetzung der Abschiebungen, also die Duldung, ist gesetzlich geregelt. Da sind die verschiedensten Gründe aufgeführt, warum jemand in Deutschland bleiben kann, zum Beispiel, wenn er eine Fachkraft ist oder aus einem Kriegsgebiet kommt. Jeder Fall ist dann aber eine Einzelfallentscheidung. Über 600 Menschen haben allein im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte eine solche Duldung.

Weg zur Härtefallkommission des Landes

Ob die Duldung verlängert wird oder nicht, die Ukrainerin will in beiden Fällen die Härtefallkommission des Landes einschalten. Entweder um die Abschiebung aufzuheben oder um ein dauerhaftes Bleiberecht zu bekommen. Denn mindestens bis ihre Tochter im kommenden Jahr mit der Ausbildung fertig ist möchte sie in Deutschland bleiben. Die 19-Jährige müsste allein hier bleiben. Das wäre für sie eine Katastrophe, sagt Juri Nowikow, ein Freund der Familie. Mutter und Tochter gehe es derzeit nicht sehr gut. Sie hoffen auf eine Zukunft in Deutschland.