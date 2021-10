Stand: 28.10.2021 10:40 Uhr Neustrelitzer Ex-Intendant Manfred Straube gestorben

Der Regisseur, Autor und Theatermacher Manfred Straube ist tot. Er starb im Alter von 76 Jahren, wie das Landestheater Neustrelitz unter Bezug auf seine Witwe mitteilte. Straube war von 1991 bis 1994 Intendant in Neustrelitz und leitete von 1994 bis 1997 in Rostock das Volkstheater. Fachleute nennen seinen gewichtigen "Tannhäuser", seine verschmitzte "Anatevka" oder seine feurige "Westside story" legendär. Nachdem er in Rostock seinen Stuhl räumen musste, ging Straube zunächst als freier Regisseur nach Süddeutschland. Später ließ er sich wieder in Sanitz bei Rostock nieder. 2017 inszenierte Straube an alter Wirkungsstätte in Neustrelitz noch einmal mit großem Erfolg "Hoffmanns Erzählungen". Zeitlebens blieb er den Bühnen in Mecklenburg-Vorpommern verbunden und kritisierte mit lauter Stimme den seiner Meinung nach kulturellen Kahlschlag in der Theaterlandschaft. | 28.10.2021 10:40