Neustrelitz wählt eine neue Stadtspitze Stand: 18.04.2021 10:28 Uhr In Neustrelitz sind die Wählerinnen und Wähler heute aufgerufen, die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister für die nächsten sieben Jahre zu wählen.

Die Wählerinnen und Wähler in Neustrelitz (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) können heute mitbestimmen, wer in den nächsten sieben Jahren an der Spitze der Stadtverwaltung steht. Bei der Wahl eines Bürgermeisters oder einer Bürgermeisterin bewirbt sich zum ersten Mal seit 1990 eine Frau. Die parteilose Angelika Groh gehört zu den drei Herausforderern von Andreas Grund (parteilos), der seit 18 Jahren die Amtsgeschäfte im Rathaus führt.

CDU ohne eigenen Kandidaten

Angelika Groh ist Tourismusmanagerin und wird von den Grünen unterstützt, während sich die Linke für Grund stark gemacht hat. Die SPD schickt den Krankenpfleger Daniel Priebe ins Rennen, die AfD den Unternehmer Frank Herrmann. Die CDU hat keinen eigenen Bewerber gefunden, rief aber die rund 17.500 Wahlberechtigten auf, ihre Stimmen abzugeben.

Wähler sollen Kugelschreiber mitbringen

Bei der Kommunalwahl können sich bereits Jugendliche ab 16 Jahre beteiligen. In den Wahllokalen gelten Corona-Vorschriften, ein Corona-Test ist aber nicht notwendig. Wer wählen möchte, sollte einen eigenen Kugelschreiber mitbringen. Rund ein Viertel der Wähler hat bereits per Briefwahl abgestimmt. Falls kein Kandidat mehr als 50 Prozent der gültigen Stimmen bekommt, treten die beiden Bewerber mit den meisten Stimmen am 2. Mai in einer Stichwahl gegeneinander an.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 18.04.2021 | 11:00 Uhr