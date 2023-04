Stand: 10.04.2023 06:34 Uhr Neustrelitz: Zwölf Katzen bei Brand ums Leben gekommen

In der Nacht zum Ostermontag sind bei einem Brand in Neustrelitz zwölf Katzen gestorben. Die Polizei war eigenen Angaben nach am späten Abend von einem Zeugen über ein unkontrollierbares Feuer auf dem Gelände der Flohmarktscheune informiert worden. Ein Reifen- und Abfallstabel war in Brand geraten. In einer Baracke nebenan beherbergte der Verein Mohrchen e.V. etwa 55 Katzen. Das Fenster zu einem der dortigen Zimmer wurde vom Feuer zerstört, so dass Rauch in das Gebäude drang. Alle 15 Katzen im Zimmer erlitten eine Rauchgasvergiftung, nur drei überlebten. Die Ortsfeuerwehr Neustrelitz konnte den Brand schließlich löschen.

