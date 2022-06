Stand: 15.06.2022 07:33 Uhr Neustrelitz: Zwei Verletzte bei Frontalzusammenstoß auf B96

Bei einem Unfall auf der B96 zwischen Neustrelitz und Fürstenberg sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Laut Polizei war am Dienstag ein 58-jähriger Mann mit seinem Auto in Höhe Godendorf auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit dem Wagen einer 84-Jährigen zusammengestoßen. Rettungswagen brachten beide in Krankenhäuser. Die B96 war für rund zwei Stunden gesperrt. | 15.06.2022 07:33