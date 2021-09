Stand: 21.09.2021 06:31 Uhr Neustrelitz: Zierker See soll wieder sauber werden

Umweltminister Backhaus und der Neustrelitzer Bürgermeister Grund haben eine Vereinbarung zur Sanierung des Zierker Sees, westlich der Stadt, unterschrieben. Das Land hatte bereits vor ein paar Wochen finanzielle und personelle Unterstützung zugesichert. Der Zierker See ist stark mit Nährstoffen insbesondere mit Phosphor belastet. Ziel ist es das 351 Hektar große Gewässer in den kommenden Jahren in einen guten ökologischen Zustand zu bringen. Noch in diesem Jahr sollen weitere Untersuchungen im Wert von 100.000 Euro beauftragt werden. | 21.09.2021 06:30