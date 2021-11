Neustrelitz: Zahlreiche Telefon- und Internetanschlüsse gestört Stand: 03.11.2021 12:59 Uhr Wegen eines defekten Glasfaserkabels funktionieren derzeit in Neustrelitz zahlreiche Telefon- und Internetanschlüsse nicht. Bei Bauarbeiten war das Kabel am Dienstag beschädigt worden.

Betroffen sind sämtliche Anschlüsse, die unter dem Namen Strelix von den Stadtwerken Neustrelitz angeboten werden, wie es hieß. Auch die Funkmasten von Vodafone in Neustrelitz seien an die beschädigte Glasfaserleitung angeschlossen, sagte ein Sprecher der der Firma e.discom in Potsdam. Deshalb gebe es auch starke Einschränkungen im Vodafone-Mobilfunknetz rund um Neustrelitz.

Schwierige Reparatur

Wie lange die Störung andauern wird und wie viele Kunden genau betroffen sind, konnte der Sprecher nicht sagen. Die defekte Stelle sei zwar lokalisiert worden, aber die Reparatur des Glasfaserkabels gestalte sich schwierig. Den Angaben zufolge könnte die Störung frühestens am späten Nachmittag behoben sein. Das betreffende Glasfaserkabel war am Dienstagnachmittag bei Erdarbeiten aus Versehen angebohrt worden.

