Stand: 18.12.2021 16:44 Uhr Neustrelitz: Vier Vereine aus MV erhalten Ehrenamts-Preise

Die Stiftung für Ehrenamt und Engagement mit Sitz in Neustrelitz hat 50 Engagementpreis-Gewinner geehrt. Vier Vereine davon kommen aus Mecklenburg - Vorpommern. Das Rollkollektiv 4 Tore aus Neubrandenburg, das eine Skaterhalle betreibt, der Förderverein Dorf und Kirche in Wrodow im Amt Stavenhagen sowie der Verein Power on aus Prebberede bei Teterow, der Kinder- und Jugendcamps veranstaltet wurden von einer Jury ausgewählt. Hinzu kommt die Initiative Greifbar aus Greifswald, die in einem Publikumsvoting ausgewählt wurde. Alle Sieger erhalten jeweils 10.000 Euro. Das Geld stammt aus einem Förderprogramm des Bundes. Entscheidend für die Auswahl der Gewinner waren innovative Ideen für die Nachwuchsgewinnung im Ehrenamt. | 18.12.2021 16:43

