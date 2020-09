Stand: 26.09.2020 06:21 Uhr - NDR 1 Radio MV

Neustrelitz: Verletzter Mann nach Brand verstorben

Nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Innenstadt von Neustrelitz ist der schwer verletzte Mann verstorben. Nach Angaben der Polizei erlag er seinen Verletzungen in einer Spezialklinik in Berlin. Am Freitag war es in der Wohnung des Mannes zu einer Verpuffung gekommen. Dadurch geriet die Wohnung in Brand. Alle weiteren Bewohner blieben unverletzt. Sie haben vom Vermieter Ersatzwohnungen gestellt bekommen. Die Ursache für den Brand ist noch unklar. Ein Brandursachenermittler soll den Brandort in der nächsten Woche untersuchen. Zwischenzeitlich war die Rauchentwicklung in der Innenstadt von Neustrelitz so stark, dass die Anwohner aufgefordert wurden, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

VIDEO: Explosion in Neustrelitzer Wohnhaus (1 Min)

Verstorbener Mann ein verurteilter Straftäter

Bei dem Verstorbenen handelt es sich um den Mann, der nach dem Tod einer Frau in Alt Rehse verurteilt worden war. In seinem Haus hatten Beamte vor vier Jahren die stark verweste Leiche einer Frau gefunden. Er wurde zunächst zu einer Haftstrafe und später zu einer Geldstrafe verurteilt.

Weitere Informationen Hintergrund: Die Feuerwehr im Einsatz Die Feuerwehren in Norddeutschland sind immer in Bereitschaft. Wie laufen Einsätze ab, wenn der Notruf 112 gewählt wird? Welche Geräte nutzt die Feuerwehr? Alle Infos in der Bildergalerie. Bildergalerie

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 26.09.2020 | 06:30 Uhr