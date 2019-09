Stand: 02.09.2019 05:16 Uhr

Neustrelitz: Toter bei Brand in Mehrfamilienhaus

Die Feuerwehr hat bei Löscharbeiten in einem Mehrfamilienhaus in Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) in der Nacht zum Montag einen toten Mann gefunden. Er sei noch nicht identifiziert worden, teilte die Polizei mit. Das Feuer war am Sonntagabend gegen 18:20 Uhr im ersten Obergeschoss ausgebrochen.

30 Bewohner retten sich

Neun Bewohner und ein Hund wurden von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht, sie wurden mit Verdacht auf Rauchvergiftung behandelt. 30 weitere Bewohner konnten aus eigener Kraft das Haus verlassen. Sie durften inzwischen in ihre Wohnungen zurückkehren.

Zehn Wohnungen unbewohnbar

Zehn andere Wohnungen sind nach Polizeiangaben nicht mehr bewohnbar. Polizei, Feuerwehr und Sanitäter waren mit insgesamt 62 Einsatzkräften vor Ort. Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar.

