Stand: 30.12.2021 06:49 Uhr Neustrelitz: Stundenlanger Stromausfall am Mittwochabend

In Neustrelitz ist am Mittwochabend in mehreren Stadtteilen stundenlang der Strom ausgefallen. Ursache dafür war ein Schaden an einem Starkstrom-Kabel. Im Bereich Kühlhausberg bis nach Drewin hatten hunderte Haushalte ab etwa 18 Uhr keinen Strom mehr. Auch in der Wesenberger Straße in Alt Strelitz ging das Licht aus. Über viele Stunden war die Polizei in Neustrelitz nicht erreichbar. Erst in der Nacht gingen sämtliche Haushalte wieder ans Netz. Wie das Kabel beschädigt wurde, werde noch untersucht, teilten die Stadtwerke mit. | 30.12.2021 06:50