Stand: 23.12.2021 14:19 Uhr Neustrelitz: Räuberischer Diebstahl in einem Supermarkt

Bereits gestern ist es in einem Supermarkt in der Penzliner Straße in Neustrelitz (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) zu einem räuberischen Diebstahl gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen beobachtete eine Kassiererin einen etwa 40 Jahre alten Mann mit schwarzen Haaren, der sich im Kassenbereich mehrere Zigarettenschachteln einsteckte. Als der Mann den Markt verlassen wollte, wurde er von einer Kassiererin angesprochen, woraufhin der Mann die Frau zu Boden stieß und aus dem Markt flüchtete. Die Zigarettenschachteln ließ er bei seiner Flucht im Markt zurück. Zeugen werden gebeten, sich beim zuständigen Polizeirevier zu melden. | 23.12.2021 14:36

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 23.12.2021 | 14:00 Uhr