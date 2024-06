Stand: 07.06.2024 05:14 Uhr Neustrelitz: Radrennfahrer fahren rund um MV

Am Freitagvormittag starten Radrennfahrer im Stadthafen Neustrelitz zu einem Rennen entlang der Landesgrenzen und Küsten Mecklenburg-Vorpommerns. Die größte Herausforderung für die teilnehmenden Männer und Frauen besteht nach Ansicht des Organisators Steven Dornbusch nicht im Bezwingen von Bergen und Hügeln, sondern in der Beherrschung des fiesen Küstenwindes. Teilnehmen konnten sowohl Einzelfahrer als auch Teams. Die Strecke führt über die Inseln Usedom und Rügen an der Ostseeküste entlang bis zur Landesgrenze Schleswig-Holsteins. Danach geht es an der südlichen Landesgrenze entlang zurück nach Neustrelitz. Die schnellsten werden einen Schnitt von 30 Kilometern pro Stunde fahren. Die meisten aber wollen, so Dornbusch, einfach nur ihre Leidenschaft für das Radfahren ausleben.

