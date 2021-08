Stand: 08.08.2021 10:16 Uhr Neustrelitz: Motorradfaher bei Unfall schwer verletzt

Bei einem missglückten Überholmanöver in Neustrelitz hat sich ein 62-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt. Der Mann hatte am Samstagabend laut Polizei versucht, trotz durchgezogener Sperrlinie in einer Kurve zwei Autos zu überholen. Dabei berührte er einen der Wagen, kam von der Straße ab und stürzte. Der 62-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu und wurde zunächst von einem zufällig anwesenden Arzt versorgt. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht. | 08.08.2021 10:16