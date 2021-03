Stand: 04.03.2021 07:10 Uhr Neustrelitz: Motorbrand konnte nicht mehr gelöscht werden

In Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist am Mittwochabend ein Auto völlig ausgebrannt. Der Fahrer bemerkte während der Fahrt, dass aus dem Motorraum Qualm aufstieg. Kurz nachdem die vier Insassen ausgestiegen waren, stand das Fahrzeug komplett in Flammen. Die Feuerwehr konnte es nur noch kontrolliert abbrennen lassen. Durch das Feuer wurde auch ein mitgeführter Wohnanhänger beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 15.000 Euro und geht von einem technischen Defekt als Brandursache aus. | 04.03.2021 07:10